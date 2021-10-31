Михаил Ведерников поздравил работников автомобильной отрасли с профессиональным праздником

11:53, 31 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников выразил благодарность всем работникам автомобильной транспортной сферы за нелегкий труд, который требует особого мастерства, высокой ответственности, выдержки и самоотдачи. Особую признательность за вклад в становление и развитие отрасли, верность выбранной профессии губернатор адресовал ветеранам автомобильного транспорта.

По его словам, автомобильный и пассажирский транспорт — самый доступный и востребованный в Псковской области. «Практически в каждой отрасли автомобилисты обеспечивают его функционирование, своевременную доставку грузов и отправлений, безопасную перевозку пассажиров. За бесперебойной работой автомобилей стоит напряженный труд многих специалистов — водителей, механиков, диспетчеров, кондукторов и всех, кто участвует в организации автоперевозок», - отметил Михаил Ведерников. Он пожелал работникам сферы крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной работы и безопасных дорог.

Глава региона также обратил внимание, что администрация Псковской области прикладывает большие усилия для ремонта и реконструкции дорог на самых проблемных участках, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех автомобилистов.