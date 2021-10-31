Ещё 288 жителей Псковской области заразились коронавирусом
58 032 случая коронавируса зафиксировано в Псковской области с начала пандемии, сообщает официальный Telegram-канал региона. За сутки прирост составил 288 случаев.
Выздоровело 49 565 человек, из них 303 — за прошедшие 24 часа. От коронавируса умерло 909 пациентов медучреждений региона.
На данный момент проведено 604 198 исследований (2550 – за сутки).
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