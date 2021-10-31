2,5 тысячи тестов на коронавирус сделали в Псковской области за сутки

16:33, 31 октября 2021, ПАИ

На данный момент в Псковской области проведено 604 198 исследований на коронавирус, в том числе 2550 — за минувшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в регионе выявлено 58 032 случая коронавируса, выздоровели 49 565 человек, скончались 909 пациентов.