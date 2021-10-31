Международный день Чёрного моря отмечается 31 октября

14:36, 31 октября 2021, ПАИ

Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября. Праздник установлен в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали стратегический план действий по реабилитации и защите Чёрного моря, сообщает calend.ru.

Документ разработали после проведения всесторонних исследований морской среды. Они показали, что её жизнеспособность существенно ухудшилась по сравнению с предыдущими тремя десятилетиями и возникла опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Главной целью дня стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносят перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.

Отметим, наибольшая глубина Чёрного моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 метров. По форме его можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на восток на расстоянии примерно 1150 километров. С севера на юг море простирается на 580 километров. В Чёрное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр. Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зелёных, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланктона — не менее 600 видов. В Чёрном море обитает более 2500 видов животных.