31 октября празднуют Всемирный день городов

13:25, 31 октября 2021, ПАИ

31 октября отмечается Всемирный день городов, который был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года. Праздник направлен на привлечение внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации, сообщает calend.ru.

Также в резолюции говорится о необходимости усиления кооперации стран в использовании возможностей и решении проблем, связанных с урбанизацией, в целях обеспечения устойчивого развития городов во всём мире.

По данным ООН, сейчас более половины населения мира живёт в городах, а к 2050 году этот показатель составит 68 %. В начале 1800-х годов в мире было всего 2 % городских жителей, а в 1950-м – 30 %. Каждый день города пополняются почти на 180 тысяч человек.

В связи с этим города испытывают возрастающую нагрузку и риски для устойчивого развития, в том числе в сфере жилья, инфраструктуры, продовольственной безопасности, здравоохранения, образования, рынка труда, окружающей среды и общей безопасности. К примеру, большая часть городского населения Африки и Южной Азии является жителями трущоб. В мире численность жителей трущоб превышает 900 миллионов человек.