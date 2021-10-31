Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Пскове

14:19, 31 октября 2021, ПАИ

Легковой автомобиль столкнулся в рейсовым автобусом на перекрёстке пропеспекта Энтузиастов и улицы Труда в Пскове 31 октября, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 не уступил автобусу № 11. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек, пострадавших нет. Пассажирка ВАЗа самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.