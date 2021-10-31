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Происшествия

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Пскове

Легковой автомобиль столкнулся в рейсовым автобусом на перекрёстке пропеспекта Энтузиастов и улицы Труда в Пскове 31 октября, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». 

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 не уступил автобусу № 11. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек, пострадавших нет.  Пассажирка ВАЗа самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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