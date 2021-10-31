Тёплый день без осадков ждёт псковичей 1 ноября

17:58, 31 октября 2021, ПАИ

1 ноября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +8 до +13.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.