В Гдове полиция установила нетрезвого водителя-рецидивиста

15:54, 31 октября 2021, ПАИ

В Гдове полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 28 октября у дома по улице 2-ой Слободской полицейские остановили для проверки ВАЗ-21213. Выяснилось, что легковым автомобилем управлял 60-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.