В Гдове полиция установила нетрезвого водителя-рецидивиста
В Гдове полиция установила нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 28 октября у дома по улице 2-ой Слободской полицейские остановили для проверки ВАЗ-21213. Выяснилось, что легковым автомобилем управлял 60-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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