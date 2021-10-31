Росгвардия помешала великолучанину украсть спиртное

17:00, 31 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 октября в 17:44 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего местного жителя, который похитил с витрины спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.