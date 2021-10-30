Музей-заповедник «Михайловское» начинает публикацию записей гастрольных спектаклей «Пушкинской школы»

17:26, 31 октября 2021, ПАИ

31 октября в официальных сообществах Государственного музея-заповедника «Михайловское» в Facebook и во «ВКонтакте» появится первая из записей гастрольных спектаклей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева рассказала Псковскому агентству информации, что премьера «Возвращение Казановы» по пьесе Марины Цветаевой будет доступна с 18:00.

В рамках запланированных на начало октября гастролей в «Михайловском» петербургской труппе удалось показать только небольшую часть из заявленного в десятидневной афише: три спектакля и одну чтецкую программу. Всё остальное в связи с ужесточением коронавирусных ограничений на территории Псковской области актёры сыграли без зрителей, на камеру. Видео, которые были сделаны в заповеднике, после доработки театр обещал передать для свободного просмотра в музей.

Записи спектаклей будут появляться в Сети в течение ноября. Музей и театр просят интернет-зрителей делиться своими впечатлениями от просмотра, оставлять комментарии и делать репосты видео.