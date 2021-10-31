Волонтёры ищут пропавшего в Псковском озере мужчину

15:16, 31 октября 2021, ПАИ

В Псковской области ищут 51-летнего Геннадия Фомиса, который пропал в Псковском озере в районе деревни Усадищи Печорского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.

31 октября волонтёры обследуют водоём в районе поиска без вести пропавшего мужчины. Требуются дайверы с полным комплектом снаряжения для погружения, подводные охотники, оператор эхолота, судоводители со своими лодками.

По некоторым данным, мужчина отправился в озеро 19 октября. Его лодку нашли перевёрнутой.

Координатор поисков — Ольга (8-905-106-53-21), старший поисковой группы — Александр (8-915-223-66-65).