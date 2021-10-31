Для вакцинации детей и подростков концентрация вакцины «Спутник V» снижена в 5-10 раз

18:24, 31 октября 2021, ПАИ

Концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что удалось подобрать дозу вакцины от коронавируса, которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – «Спутник V», разведенный физраствором в пять раз. Для более младшей группы разведен уже 10 раз.