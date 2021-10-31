Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минпросвещения планирует закрыть прием в колледжи по 43 профессиям

Закрытие приема в колледжи и техникумы в России по 43 профессиям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ, в соответствии с которым планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года.

К таким профессиям относятся рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.

В Минпросвещения пояснили, что за последние два года из перечня программ подготовки ушло порядка 100 профессий и специальностей, не актуальных в рамках сегодняшних реалий. Отмечается, что на эти направления давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности. Кроме того, в ведомстве пояснили, что, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин пояснил, что сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ среднего профессионального образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

31 октября 2021

Новый КоАП РФ даст возможность платить административные штрафы со скидкой
31 октября 2021

Неделя начинается с «Псковского телеграма Online»
31 октября 2021

Псковичам рассказали, где можно привиться «Спутником-лайт»
31 октября 2021

В Красногородском районе произошел пожар в нежилом доме
31 октября 2021

В Красногородске загорелся магазин

31 октября 2021

Минпросвещения планирует закрыть прием в колледжи по 43 профессиям
31 октября 2021

Для вакцинации детей и подростков концентрация вакцины «Спутник V» снижена в 5-10 раз

31 октября 2021

Артиллерийский снаряд обнаружен в Великолукском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...