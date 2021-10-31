Минпросвещения планирует закрыть прием в колледжи по 43 профессиям

18:38, 31 октября 2021, ПАИ

Закрытие приема в колледжи и техникумы в России по 43 профессиям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

На портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ, в соответствии с которым планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года.

К таким профессиям относятся рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.

В Минпросвещения пояснили, что за последние два года из перечня программ подготовки ушло порядка 100 профессий и специальностей, не актуальных в рамках сегодняшних реалий. Отмечается, что на эти направления давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности. Кроме того, в ведомстве пояснили, что, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин пояснил, что сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ среднего профессионального образования.