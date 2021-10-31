В Красногородске загорелся магазин

18:50, 31 октября 2021, ПАИ

В поселке Красногородск произошел пожар в торговом помещении магазина «Варница», расположенного на первом этаже двухэтажного здания по ул. Советская, 15. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Заря».

В результате пожара повреждена декоративная отделка стен и потолка в помещении магазина, частично уничтожено и повреждено имущество, которое находилось внутри на момент пожара.

В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка ОНД и ПР по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам.