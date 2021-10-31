В Красногородском районе произошел пожар в нежилом доме

19:01, 31 октября 2021, ПАИ

В минувшую субботу в деревне Горки Красногородского района произошел пожар в нежилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Заря».

По предоставленной информации, в строении на протяжении 10 лет никто не проживал.

В настоящее время проводится проверка по данному факту сообщения.