В Красногородском районе произошел пожар в нежилом доме
В минувшую субботу в деревне Горки Красногородского района произошел пожар в нежилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Заря».
По предоставленной информации, в строении на протяжении 10 лет никто не проживал.
В настоящее время проводится проверка по данному факту сообщения.
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