Роспотребнадзор назвал условия продления локдауна

19:44, 31 октября 2021, ПАИ

При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, повышение этого показателя сигнализирует о наступлении напряженного периода, однако это не единственный критерий для введения новых ограничений.

Медик отметил, что важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ.

Введение нерабочих дней может быть эффективным, но, как отметил эксперт, альтернативы вакцинации не существует.

Горелов заключил, что, если Россия не превзойдет порог коллективного иммунитета в 80%, то ограничения продлятся.