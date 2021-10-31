Роспотребнадзор назвал условия продления локдауна
При коэффициенте распространения коронавируса больше единицы нельзя исключать продления локдауна. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, повышение этого показателя сигнализирует о наступлении напряженного периода, однако это не единственный критерий для введения новых ограничений.
Медик отметил, что важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ.
Введение нерабочих дней может быть эффективным, но, как отметил эксперт, альтернативы вакцинации не существует.
Горелов заключил, что, если Россия не превзойдет порог коллективного иммунитета в 80%, то ограничения продлятся.
Где проводите нерабочие дни?
Для вакцинации детей и подростков концентрация вакцины «Спутник V» снижена в 5-10 раз