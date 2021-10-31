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Общество

Новый КоАП РФ даст возможность платить административные штрафы со скидкой

Новый КоАП РФ даст возможность платить административные штрафы со скидкой не только гражданам, но и бизнесу. Об этом сообщил советник министра юстиции РФ Дмитрий Коротков «Российской газете».

Он отметил, что в новом КоАП к лицам, совершившим административные правонарушения, которые не относятся к грубым, будет применяться более мягкий режим ответственности. В их числе обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, а также возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного.

Кроме того, появится возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в размере одной трети от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении.

Также вводится запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных мероприятий.

Коротков сообщил, что теперь будет также учитываться финансовое и имущественное положение юрлиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, при назначения административного. Они будут нести административную ответственность как индивидуальные предприниматели, размер санкций для которых существенно ниже.

А в случае предотвращения лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий его совершения или добровольного возмещения причиненного ущерба, административный штраф будет назначаться по нижней границе санкции статьи КоАП.

Действующий порядок назначения административных наказаний и привлечения к административной ответственности сохранится лишь в отношении правонарушений, относящихся к грубым, а за негрубые правонарушения будут применяться пониженные санкции.

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