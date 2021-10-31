Стоимость продуктов для типичного завтрака за последние 10 лет увеличилась на 63%

20:44, 31 октября 2021, ПАИ

Стоимость продуктов для типичного завтрака достигла рекордных значений за последние 10 лет, пишет газета Financial Times.

Индикатор завтрака от F основан на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес. Отмечается, что с 2019 года стоимость такого набора продуктов увеличилась на 63%, причем большая часть скачка пришлась на период начиная с лета текущего года.

В издании сообщили, что пищевые компании, в числе которых такие гиганты, как Nestle и Procter & Gamble, повышают цены на свои товары, чтобы обеспечить себе максимальную прибыль. Более того, производители предупреждают, что ситуация может ухудшиться в еще большей степени.

Эксперт Уилл Оснато отметил, что на нынешнюю ситуацию на продовольственном рынке начали одновременно оказывать влияние сразу несколько факторов, которые сочетаются с небывало высоким спросом, «превзошедшим все ожидания».