Врач заявил, что пожилым людям лучше вводить три дозы вакцины

21:00, 31 октября 2021, ПАИ

Людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы препарата от коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В качестве примера он привёл «Спутник V», а в качестве третьей дозы, которую надо давать пациенту через полгода, — «Спутник Лайт».

Эксперт считает, что после вакцинации в организме пациентов очень быстро снижается количество антител, поэтому иммунного ответа может быть недостаточно для противостояния вирусу. Он отметил, что организм будет достаточно защищён, если вслед за двухфазной прививкой поставить третью.

Мясников считает важным внести ревакцинацию в общие рекомендации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.