Специалист рассказал, как побороть метеозависимость

21:21, 31 октября 2021, ПАИ

Побороть метеозависимость могут помочь регулярные занятия спортом, правильное питание, а также приём контрастного душа. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщили «Известия».

Специалист отметил, что для преодоления метеозависимости необходимо регулярно принимать контрастный душ, проводить закаливающие процедуры, зарядку, качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы.

Он пояснил, что контрастный душ необходим для тренировки сосудов особенно чувствительных к изменениям погоды людей.

Кроме того, Тяжельников подчеркнул, что нужно постараться не нервничать и не переутомляться.