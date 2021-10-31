Трём заведениям в Москве грозят штрафы до 1 млн рублей за нарушение режима нерабочих дней

21:38, 31 октября 2021, ПАИ

Трём заведениям в Москве грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов, пишет ТАСС.

Отмечается, что нарушения были найдены в заведениях «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction. Без соблюдения антиковидных мер здесь проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу.

Инспектор добавил, что организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты.

За нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы 300 тыс. рублей. В случае если кто-то из посетителей заболеет, сумма штрафа может возрасти до 1 млн рублей, а заведение могут закрыть на 90 суток.