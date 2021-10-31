Эксперты дали советы самозанятым, как успешнее находить клиентов

22:32, 31 октября 2021, ПАИ

Самозанятым, желающим побольше зарабатывать и успешнее находить клиентов на маркетплейсах услуг, нужно подробно заполнять профиль, ставить красивое фото, выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и обговаривать свою ценовую политику, рассказали РИА Новости эксперты сервиса «СберУслуги».

Эксперты отмечают, что сервисы для заработка в интернете помогают продвигать свои услуги и искать новых клиентов, однако, чтобы выиграть конкуренцию в привлечении заказчиков, нужно грамотно оформить свой профиль.

Сперва необходимо поставить качественное фото, где хорошо видно лицо, так как на это в первую очередь обращают внимание клиенты. Не нужно забывать о портфолио, в которое следует включить свои лучшие работы, рассказ об опыте и образовании, сертификаты, дипломы, грамоты – всё это вызывает доверие заказчика.

Заполняя профиль, не стоит добавлять в свои услуги категории, которые не соотносятся с основной профессиональной деятельностью, считают специалисты.

Если выставленная цена не соответствует рынку, нужно защищать её и объяснять, почему стоимость услуг выше или ниже, чем обычно. Стоимость услуг должна быть понятна из описания профиля и портфолио.

Кроме того, важными для повышения доверия заказчика являются отзывы клиентов. Также необходимо поддерживать постоянную связь с клиентами: стараться отвечать оперативно, задавать уточняющие вопросы, быть вежливым и дружелюбным, чтобы построить тесную и доверительную коммуникацию.