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Общество

У переболевших дельта-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса, рассказал эксперт

Одним из проявлений постковидного синдрома у переболевших дельта-штаммом коронавируса часто становится изменение голоса. Об этом 31 октября рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова, сообщили «Известия».

Эксперт отмечает, что постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки.

Кроме того, у пациентов наблюдаются изменения голоса, нарушения памяти, слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения лёгких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям.

Как сообщила Руженцова, симптомы постковидного синдрома наиболее выражены у тех, кто переболел тяжёлой формой COVID-19, однако точной статистики в этом вопросе на данный момент нет.

Однако она также подчеркнула, что постковидный синдром может развиться и у переболевших лёгкой формой заболевания, так как заболевающие редко своевременно обращаются за медицинской помощью.

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