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Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, продлится до середины понедельника

Фото: NASA / GSFC/TRACE

В магнитосфере Земли началась магнитная буря. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Отмечается, что буря слабая – уровня G1. Возмущения магнитного поля планеты продлятся до середины понедельника, 1 ноября.

Магнитные бури стали следствием вспышки максимального класса Х1.0, произошедшей 28 октября на Солнце. Процесс рентгеновского излучения солнца начался в 18:17 мск и продолжался 31 минуту.

На следующий день в сторону Земли стало двигаться облако магнитной плазмы после возросшей солнечной активности, которое и вызвало крупнейшие за несколько лет магнитные бури.

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