Нутрициолог рассказала, кому стоит исключить употребление фиников из рациона
Нутрициолог Алена Степанова рассказала РИА Новости, кому необходимо минимизировать или вообще исключить употребление фиников.
Специалист отметила, что у фиников высокий гликимический индекс. Поэтому людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно минимизировать употребление данного продукта в своем рационе.
Кроме того, она также добавила, что людям, страдающим вздутием и метеоризмом, тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом.
При покупке важно обращать внимание на внешний вид (финики не должны блестеть) и состав, в котором нет дополнительной глюкозы и диоксида серы.
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