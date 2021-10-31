Нутрициолог рассказала, кому стоит исключить употребление фиников из рациона

23:10, 31 октября 2021, ПАИ

Нутрициолог Алена Степанова рассказала РИА Новости, кому необходимо минимизировать или вообще исключить употребление фиников.

Специалист отметила, что у фиников высокий гликимический индекс. Поэтому людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно минимизировать употребление данного продукта в своем рационе.

Кроме того, она также добавила, что людям, страдающим вздутием и метеоризмом, тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом.

При покупке важно обращать внимание на внешний вид (финики не должны блестеть) и состав, в котором нет дополнительной глюкозы и диоксида серы.