Профилактика пожаров в домах с печным отоплением – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

00:08, 01 ноября 2021, ПАИ

За год в Псковской области количество пожаров снизилось на 17%. Благодаря профилактической работе в регионе почти в 4 раза уменьшилось число погибших на пожарах, в 2005 году — 280 человек, в 2020 году — 74.

20% всех пожаров происходят из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. О профилактике пожаров в домах с печным отоплением в медиацентре ПАИ мы поговорили с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области полковником внутренней службы Павлом Комаровым. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

- Давайте начнем со статистики по региону, по районам, расскажите, пожалуйста, сколько пожаров уже было в этом году, каковы их причины, может быть, какая-то сравнительная характеристика с предыдущими годами.

- За девять месяцев 2021 года на территории Псковской области произошло 3211 пожаров, если сравнивать с предыдущим годом, то количество пожаров у нас снизилось практически на 17 %. На пожарах погибло 68 человек.

- Это пожары исключительно связаны с печным отоплением?

- Нет. Это общая статистика по всем пожарам. Гибель детей на пожарах не допущена, травмирование людей снизилось более чем на 20 %, травмы получили 35 человек в этом году. Если говорить про причины пожаров, то у нас традиционно две самые основные причины пожаров: это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования. Печное оборудование составляет 20% процентов всех пожаров. Нашими сотрудниками проводится определенная профилактика, в этом году нами проведено 2799 рейдов в 2843 населенных пунктах. По месту жительства нами проинструктировано более 14 тысяч человек, распространено более 30 тысяч агитационных материалов. Из этих цифр простому обывателю будет сложно, наверное, оценить нашу работу, достаточная она или нет. Ещё в 2004 году у нас на пожарах погибло 284 человека, в 2005 году – 280, если взять показатели прошлого года, то в прошлом году на пожарах погибло 74 человека. Количество погибших на пожарах сократилось на 210 человек – это большой показатель и можно сделать вывод, что работа, которая нами проводится ежегодно, ежедневно приносит результаты.

- А если говорить о количестве пожаров в прошлом году, есть ли у вас статистика? Не за этот, а за прошлый?

- В прошлом году у нас произошло 3762 пожара. Если говорить непосредственно про печное отопление, то здесь цифры у нас держатся стабильно. В 2011 году было 236 пожаров по причине печного отопления, в прошлом году их было 227, цифры практически на одном уровне, но, стоит обратить внимание на количество погибших людей на пожарах. Десять лет назад у нас погибло на пожарах по причине печного отопления 25 человек, то в прошлом году этот показатель составлял 6 человек. Показатель уменьшился более чем в 4 раза. Но, сколько бы мы не говорили о причинах пожара, а причины бывают разные, виновник у нас по-прежнему остается один – это человек, который нарушает требования пожарной безопасности. Хочется в очередной раз напомнит гражданам, что за нарушения требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За нарушение требований пожарной безопасности у нас предусмотрена административная ответственность от 2 до 200 тысяч, если данные нарушения повлекли за собой пожар, то здесь уже административная ответственность увеличивается с 4 тысяч до 1 миллиона. Если ущерб, причиненный пожаром, будет составлять более 250 тысяч рублей, то здесь уже предусмотрена уголовная ответственность. Чтобы определить сферы профилактики нами ежеквартально проводится анализ пожаров, произошедших на территории области и их последствия. Анализ в очередной раз показывает нам, что наибольшее количество погибших приходится на субботу, наименьшее количество погибших приходится на понедельник. Основное время гибели людей – это вечернее, ночное и утреннее время с 23.00 до 06.00 утра. Причины гибели людей 76% на пожарах – это воздействие угарного газа. Какой отсюда можно сделать вывод? 76 % погибших погибают во сне, задохнувшись. В очередной раз хочется обратиться к гражданам – необходимо уже свои дома оборудовать какими-то системами автоматики.

- Вернемся к печному отоплению – это одна из причин по которой случаются пожары, это нарушение эксплуатации печного отопления, а в чем конкретно заключаются эти причины?

- Причины печного отопления можно разделить на две причины: это нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. При устройстве это неправильно построены дымоходы, имеют какие-то трещины, несвоевременно они обслужены, нарушение правил – это уже непосредственно небрежное отношение самих людей: либо оставляют горючие предметы на предтопочных местах, либо используется для розжига печей легковоспламеняющие жидкости

- Сейчас очень много граждан, в том числе и жителей городов, строят дачи, уезжают в загородные дома, строят бани и сами укладывают печи. И в первую очередь пользуются видеороликами в интернете, как легко и быстро самому сложить печь. Вот вы, как профессионал своего дела, как относитесь к тому, кто сам укладывает печи? Насколько это безопасно?

- До 2017 года данный вид деятельности был у нас лицензионным – на это нужно было лицензия МЧС России. С октября 2017 года данный вид работы был исключен из перечня лицензионных, с этого момента гражданин сам имеет право выбрать, кто ему будет делать ремонт или кладку печи. Здесь следует заметить, что человек, не имеющий соответствующего образования, конечно, делать это нельзя. Если брать многоквартирные дома, то дымоходы являются общим имуществом и ремонтируются организациями, с которыми заключаются договора, организации способны выполнить данные работы. Что касается частного сектора, здесь гражданам внимательно смотреть, каких работников они нанимают, есть ли у них соответствующее образование. От этого будет зависеть безопасность жилища.

-При укладке печей можно совершить ошибки, которые могут впоследствии привести к пожарам?

- Безусловно, да, если вы не обладаете специальными знаниями, даже в области строительства, то может быть причиной пожара неправильная укладка печей.

- А вот что касается дымоходов, чем опасна сажа?

- Сажа особенно опасна, если мы топим печи хвойными породами, то идёт большое отложение сажи в дымоходе. Она постепенно достигает определенной консистенции, то возможно её возгорание. Возгорание сажи, конечно, опасное событие, но, если правильно выполнен дымоход, то оно произойдет внутри дымохода. Этого не стоит ждать, нужно вызывать специалистов перед началом отопительного сезона, чтобы они прочистили дымоход.

- Каждый год необходимо чистить дымоход?

- Каждый год и в течение отопительного периода можно один раз провести очистку дымохода от сажи. Также стоит обратить внимание на состояние самого дымохода. Сейчас много печей заводского изготовления и дымоходы заводские, здесь в первую очередь следует уделить внимание инструкции завода-изготовителя печей, не нужно ими пренебрегать. Если там прописаны определенные расстояния до горючих материалов, их надо обязательно выдержать. К сожалению, люди это игнорируют, хочется, чтобы все это выглядело эстетично, никакие отступи не соблюдаются, вокруг располагают горючие материалы, деревянные этих дымоходов, зачастую это являются причиной пожара.

- Вы имеете в виду дрова, которые складывают возле печей?

- Нет, это не дрова. Я имею в виду потолочные перекрытия, которые проходят рядом с трубой, или же второй этаж в домах, банях, доски пола идут вплотную к дымоходу, что тоже является причиной пожара. Если говорить про кирпичные дымоходы, их у нас по требованию пожарной безопасности рекомендуется оштукатурить и побелить. Что нам дает побелка? При наименьшем повреждении кладки сразу можно увидеть, где выходит дым: остаются черные следы.

- Для этого, оказывается, белят печки?

- В старину, насколько мы помним, вообще все печки были побелены, как основная часть, так и дымоходная. Сейчас от этого люди отходят.

- Сейчас больше эстетика какая-то волнует, делают красиво, выдерживают определенный стиль, и не соблюдаются требования.

- Да, красиво, к сожалению, не всегда безопасно. Хочется напомнить, что нельзя делать при эксплуатации печей: ни в коем случае нельзя доверять топку печей детям, нельзя располагать горючие материалы на предтопочном листе. Люди хотят принести сразу много дров, на всю топку, располагают их на предтопочном листе. Также распространенной причиной является топка печи с открытой дверцей для лучшего поступления тепла. Это заблуждение. Этого делать категорически нельзя. Может вылететь уголёк, попасть на горючие материалы и произойдет возгорание. Нельзя использовать неподготовленные печи, повторюсь, должна быть побелены, прочищены дымоходы. Если это всё выполнено, то только тогда можно приступать к топке. Нельзя применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига.

- Это то, что мы применяем на пикниках при растопке мангалов?

- Да. Также мы в своей работе сталкиваемся с дачниками, которые приобретают частные жилые дома. Действительно, в наш регион приезжают жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Подмосковья и, безусловно, в осенне-зимний периоды постоянно протапливать печь они не могут, так как проживают в других регионах. А по приезду промерзшие, неподготовленные печи, которые давно не топились, начинают топить и ждут того момента, пока в доме не станет тепло. А этого категорически делать нельзя. Мы рекомендуем топить печь не более 1,5 – 2 часа два раза в сутки утром и вечером.

- Это такое протапливание. Это очень важная информация, потому что горожане, действительно, не знают, как эксплуатировать печи. Все стремятся сейчас иметь загородные дома, чтобы приезжать на каникулы, но не знают таких элементарных вещей и могут навредить себе.

- Получается, они длительное время топят печь, происходит перекаливание печи, что приводит к пожару. Что здесь мы можем порекомендовать, если печь долгое время не топится? Надо найти альтернативу каких-либо видов отопления, например, электрических в виде теплых полов. Их можно программировать на время и температуру, это позволит избежать промерзания строения.

- А что касается задвижек на дымоходах печи, все знают, как ими пользоваться, когда вовремя открывать, закрывать?

- Вовремя открыть у нас не приведет ни к каким последствиям, если только печь будет быстрее остывать. А вот если не вовремя закрыть, то продукты горения – угарный газ, пойдет в дом и возможно отравление. Перед тем, как закрыть задвижку надо удостовериться, что горение в топке прекратилось, нет никаких языков пламени. Тлеющие допускаются, если процесс горения закончился полностью, чисто угли, тогда допускается закрытия заслонки – шибера печи.

- Как быстро горит дом? Загородные дома почти все находятся в отдаленных поселках, и не так быстро туда может добраться пожарная машина. Как быстро может сгореть постройка, успеваете ли вы приезжать и сохранить что-то?

- Время прибытия пожарного подразделения определено техническим регламентом к требованиям пожарной безопасности. Там у нас конкретно прописано, что в городских поселениях время прибытия не должно превышать 10 минут, в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Благодаря государственной программе в Псковской области идет активное строительство пожарных постов, за последние годы у нас на территории области построили с 2015 года – 9 спасательных постов, всего их 13. Мы сейчас добились уже 97% прикрытию населенных пунктов, то есть, то, что от нас требуется законодательством, уже практически на территории области выполнено.

За сколько может сгореть дом? Зависит от многих факторов: материалы, из которых построен дом, кирпичные стены или деревянные, какая внутри дома нагрузка, есть ли рядом с домом легковоспламеняющих жидкостей, наличие газового баллона. Если вовремя пожар будет обнаружен, своевременно вызвано подразделение, то есть большая вероятность, что строение будет спасено.

Позднее обнаружение пожара – первая причина сгорания дома. Мы должны прийти к тому, чтобы дома свои обеспечить автоматическими установками пожаротушения.

- Автоматика – это действительно хорошо. А вот элементарные вещи, например, огнетушители, желательны ли они, рекомендуете вы иметь тем, кто имеет дома печное отопление.

- Существует два вида автоматики: автоматические установки пожарной сигнализации и автономные дымовые пожарные сигнализации. Если установка автоматической пожарной сигнализации требует лицензии МЧС и наибольшие финансовые затраты, то установка автономных дымовых пожарных извещателей не требует каких-либо специальных познаний. Его можно приобрести в магазине. Единственное, на что следует обратить внимание – это на сертификат продукции. Если он соответствует, приобретаем, устанавливаем. Обслуживание элементарное, то есть установка работает от электропитания: батарейки меняем или корпус, и датчик пригоден для эксплуатации. Если нам автоматика сообщает о возгорании, то это будет как раз на ранней стадии. Вот здесь мы рекомендуем иметь дома первичные средства пожаротушения, чтобы до приезда пожарных подразделений, смогли сами ликвидировать возгорание или как минимум максимально ограничить его распространение и последствия.

Существует всего 6 классов пожаров, этим следует руководствоваться при выборе первичных средств пожаротушения и огнетушителей. Квартиры и жилые дома, в основном это 2 класса пожаров – это пожары твердых горючих материалов и электроустановок. Здесь мы рекомендуем углекислотные огнетушители по массе от 4 до 8 кг. Их можно применить при тушении электроустановок, даже если они не обесточены. Углекислотные огнетушители после применения оставляют минимальные повреждения, практически они не повредят обстановку квартиры или жилого дома. Порошковые огнетушитель также можно использовать, они эффективные, но их желательно применять в средствах защиты органов дыхания, потому что образуется большое облако порошка, который наносит вред дому, некоторые вещи не будут принадлежать к восстановлению, их придется просто выбросить. Выбор, конечно, остается за гражданами.

- Как вести себя, если в доме с печным отоплением начался пожар? Надо ли самому тушить?

- Первоначальные действия при обнаружении пожара у нас не делятся на дома с печным отоплением или не с печным, они будут везде одинаковыми. Самое главное – это не поддаваться панике. В первую очередь надо вызвать подразделение пожарной охраны и принять меры к эвакуации из дома. Сообщить соседям о возгорании. В дальнейшем необходимо принять меры по тушению пожара, если невозможно, то закрыть двери, окна и покинуть помещение.

- Сначала спасти людей, а потом только спасать имущество?

- У нас жизнь человека – наивысшая ценность, поэтому не надо ни в коем случае спасать свои личные сбережения, в первую очередь надо оказать помощь людям. Но, при спасении людей, при тушении пожара, всегда надо помнить, что это надо делать только в том случае, если это не угрожает вашей жизни. Если вы не уверенны в том, что у вас это получится, тогда незамедлительно покидаем помещение и ждем прибытия пожарных подразделений, которым нужно четко дать информацию: что в доме остались люди, где они остались, на каком этаже, в каких помещениях, чтобы пожарно-спасательное подразделение как можно быстрее проникли в эти помещения и спасли людей.

- Стоит ли нам всем приобрести дымовые датчики?

- Безусловно, нужно приобрести. Это обезопасит людей. Если возвращаться к статистике, то государственная программа Псковской области при строительстве постов мы также оборудуем жилые дома социально-защищенных граждан на средства администрации. Программа действует с 2013 года, и на сегодняшний день около 4000 домовладений оборудованы датчиками, и за весь этот период нет ни одного пожара в домах, оборудованных датчиками пожаротушения. Были незначительные возгорания, которые обнаруживались на ранней стадии, быстро ликвидировались самими домовладельцами.

- Статистика говорит сама за себя, значительное сокращение гибели людей за последние годы – это хороший результат.

- У нас сейчас каникулы, хочется, чтобы родители ещё раз провели беседы со своими детьми, объяснили, как пользоваться электроприборами, газовым оборудованием, расположенным в доме. Детям запрещается топить печи категорически.

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