В Псковской области ужесточили антиковидные меры – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

10:02, 01 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с руководителями ведомств, отвечающих за введение контроля за ограничительными антиковидными мерами в Псковской области. У нас в гостях побывали председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Предлагаем стенограмму встречи в медиацентре.

- Добрый день! Андрей Сергеевич, каких сфер бизнеса коснулись ограничения в связи с усилением антиковидных мер?

А. Михеев: - Добрый день! С учетом того что основные изменения в указ были приняты на той неделе и все уже успели ознакомиться, основной подход при подготовке этих изменений касался всех сфер нашей жизни, не только бизнеса, которые так или иначе связаны с большим числом контактов между людьми. Поэтому основные и дополнительные ограничительные мероприятия коснулись и тех сфер, которые так или иначе связаны с этим процессом. Речь идет о сферах образования, в том числе дополнительного, речь идет о различного рода развлечениях, в том числе в детских развлекательных комнатах, речь идет об общественном питании, в частности, если мы говорим про QR-коды, речь идет о сфере гостеприимства в части ограничения по номерному фонду, и так далее. Именно те сферы, где люди, общаясь, могут контактировать, и путем этих контактов инфекция, вирус могут дальше передаваться. Поэтому в первую очередь это такие сферы.

- Каким образом будет осуществляться исполнение требований к предъявлению QR-кодов, например на объектах общепита?

А. М.: - Да, очень частый вопрос, который при обращении предприниматели нам задают, и путем обращений в соцсети этот вопрос возникает. На сегодняшний день система будет работать следующим образом. Это можно представить по аналогии с тем, как люди, которые только-только достигли 18-летнего возраста, идут покупать какие-то товары, которые запрещено продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Понятно, что человек, которому только исполнилось 18 лет, может на вполне законный вопрос натолкнуться: а есть ли вам 18 и как вы это подтвердите? Соответственно, такой человек, желая совершить эту покупку, должен подтвердить свой возраст путем предоставления своего паспорта. Здесь система будет работать аналогичным образом. Гражданин, желающий посетить объект общественного питания, должен предъявить QR-код либо справку о перенесенном заболевании. Безусловно, чтобы работники общественного питания могли удостовериться в том, что этот QR-код принадлежит данному конкретному человеку, этот гражданин, желающий посетить общепит, должен подтвердить свою личность. Учитывая, что информация в QR-коде содержит данные о паспорте, год рождения и фамилию, имя, отчество, то таким документом может являться паспорт, для подтверждения личности.

- Скажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день какие-то решения о том, какие могут быть меры поддержки бизнесу в связи с обстоятельствами, возникшими из-за пандемии?

А. М.: - Да, основные меры, федеральные, озвучены еще на совещании президента с членами правительства. Буквально вчера Минэкономразвития России доводил до регионов оперативную информацию касательно этих мер поддержки. На сегодняшний день проекты нормативно-правовых актов подготовлены, ожидается их рассмотрение и утверждение на заседании правительства, которое состоится в ближайший четверг. Напомню, этих основных мер поддержки две. Первая – это так называемые гранты на выплату заработной платы. Аналогичная мера поддержки была в прошлом году, когда предприятия, индивидуальные предприниматели из перечня пострадавших отраслей могли путем подачи заявления в налоговую службу, после одобрения такого заявления, получить средства на расчетный счет в объеме из расчета один МРОТ на одного работника. Предполагается, что в этом году эта мера также будет похожим образом реализована. Это выплаты, по сути, на заработную плату одного МРОТ на одного работника, за ноябрь. Перечень таких пострадавших отраслей сейчас формируется, в проекте такого нормативно-правового федерального акта фигурируют те сферы, которые попадают под ограничения в большом количестве регионов. Поскольку это федеральный нормативно-правовой акт, сделать под каждый регион индивидуальные условия не представляется возможным. Это те сферы, о которых мы сегодня начали говорить: сфера развлечений, сфера отдыха, досуга, культуры, это сфера туризма и гостеприимства, это сфера общественного питания, такие виды деятельности. Но окончательное решение будет принято в четверг. И вторая мера поддержки, которая была реализована в этом году, летом, - это так называемая программа ФОТ3.0, которая идет в связке с этими грантами: это достаточно дешевые кредиты, 3%, которые могут взять предприятия из перечня одобренных банков на льготных условиях. В течение 6 месяцев по таким кредитам предполагается, не происходит никаких выплат по этому кредиту, а потом, в течение года, в течение 12 месяцев равными платежами предприятие гасит этот кредит. Здесь базовое требование – чтобы ставка к концу действия кредитного договора так и осталась 3% - это сохранение численности занятых в данной организации на уровне 90% от момента, когда взят кредит. Это что касается федеральных мер поддержки. Если говорить про региональные меры поддержки, с учетом тех ограничений, о которых мы говорили, то сейчас по поручению губернатора прорабатывается этот вопрос для таких сфер, которые в первую очередь с этого понедельника под прямой запрет ограничения деятельности попадают, - это детские игровые комнаты, детское дополнительное образование, рассматриваем сейчас различные варианты. Возможно, это будет механизм, аналогичный тому, как было реализовано в прошлом году. Это и снижение налоговых ставок для организаций с такими видами деятельности, по региональным видам налогов. Либо по спецрежиму. Чаще всего они сидят на упрощенной системе налогообложения. Скорее всего, по практике прошлого года, это упрощенная система налогообложения. Это небольшие организации, небольшие предприятия, которые выбирают специальный налоговый режим. Поэтому мы сейчас такие расчеты подготовим, ожидаем, что на ноябрьскую сессию такой законопроект сможем подготовить.

- Андрей Сергеевич, еще такой вопрос: ваш комитет совместно с полицией регулярно проводит рейды по торговым центрам на соблюдение масочного режима. Каковы результаты этих рейдов? Какие санкции за нарушение у нас сегодня установлены?

А. М.: - Очень важный вопрос. Мы понимаем, что все вынужденные дополнительные ограничения направлены на сокращение контактов, направлены на сокращение распространения коронавируса. Конечно, они будут нивелироваться, если гражданское общество не будет сознательно подходить к соблюдению этих вынужденных ограничений. Мы так же, как уполномоченный орган в сфере контроля за соблюдением этих ограничений в сфере торговли, в сфере общественного питания регулярно проводим такие контрольные мероприятия, в том числе с органами полиции, за что им отдельное спасибо. Если взять в качестве примера октябрь, мы провели более 100 совместных рейдов, при этом по их итогам был составлен 51 протокол. То есть практически в 50% случаев то или иное нарушение, а чаще всего это нарушение масочного режима, мы все это видим, к сожалению, некую расслабленность, такие нарушения выявляются.

- Это относится к посетителям или к сотрудникам?

А. М.: - Поскольку ограничения в указе касаются как самих организаций – то есть торговый центр должен обеспечить соблюдение посетителями определенных условий. Соответственно, эти протоколы могут составлять как на физических лиц, нарушивших какие-то положения указа, так и на должностных лиц и на юридические лица, которые допустили это нарушение. Практика разная. Могу сказать из опыта, буквально недавно, в сентябре, в октябре суд вынес решение – достаточно существенный штраф – на 2 торговых центра, на Завеличье, по 50 тысяч на каждый. Сумма достаточно существенная. На мой взгляд, это достаточно стимулирующая мера, потому что буквально на выходных своими глазами видел в одном из торговых центров, как охранник ходит с пачкой масок, каким-то посетителям пытается их раздавать, чтобы очередной раз в результате контрольных мероприятий этот штраф не был наложен на юридическое лицо. Недавно общался с коллегами из комитета по культуре, есть в отношении отдельных арендаторов в торговых центрах, те же детские игровые комнаты, которые сейчас будут под ограничения, для которых прорабатываются специальные меры поддержки. Тоже в сентябре индивидуальный предприниматель, занимающийся таким видом деятельности, был оштрафован судом на 40 тысяч. Штрафы достаточно значимые. Конечно, мы призываем еще раз всех отнестись сознательно и с пониманием к этим вынужденным ограничительным мерам. Тем более, как я сказал, ряд мер поддержки на федеральном и региональном уровне для этих сфер будет предусмотрен.

- Благодарю, Андрей Сергеевич. Ольга Михайловна, вам слово. Хотелось бы у вас спросить, в первую очередь, на какой период времени вступают в силу ограничения, касающиеся лиц старшей возрастной группы, с какого возраста необходимо соблюдать самоизоляцию у нас в регионе – 60+, 65+? Какая работа органами соцзащиты ведется по оказанию помощи этим гражданам?

О. Е.: - Согласно указу губернатора, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, с 25 октября по 7 ноября граждане в возрасте 65 лет и старше. А с 27 октября по 7 ноября – неработающие граждане 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Граждане 65 лет и старше соблюдают изоляцию и вакцинированные, и невакцинированные. А граждане 60 лет и старше, неработающие, те, кто вакцинирован, могут выходить на улицу, имея при себе документ, удостоверяющий личность, справку о перенесении заболевания либо QR-код. Те, кто не вакцинирован, должны соблюдать меры самоизоляции. Но при режиме самоизоляции граждане вправе покидать места проживания в случаях, если им необходимо обратиться за медицинской помощью, если нужно приобрести какие-то товары или услуги, выполнить какие-то работы. Это связано с посещением магазинов. Вы можете дойти до ближайшего магазина, совершать прогулки, если у вас есть домашние питомцы – вы можете их выгуливать, если у вас в ближайшем населенном пункте есть свое хозяйство, есть какие-то животные, птица, - вы можете передвигаться в этих целях для того, чтобы покормить птицу или животных. Соответственно, для выноса отходов до ближайшего места, там, где находится у вас накопление отходов. Если это сельская местность – для того, чтобы набрать воды, к колодцу, к водозаборным колонкам. Если у вас есть пожилой человек, бабушка или дедушка, вы ухаживаете за престарелыми родителями, вы тоже можете до него спокойно дойти, проведать его, посмотреть, как он поживает, и вернуться обратно к себе.

- Ольга Михайловна, как раз сегодня пришел вопрос от читателя Псковского агентства информации. Женщина старше 60 лет, у нее мама старше 80, она за ней ухаживает, ей нужно для этого пройти в соседний двор. Такое, естественно, разрешается, не возбраняется?

О. Е.: - Да, естественно, она может посетить свою маму. Но если она находится на самоизоляции по контакту с ковидным больным, она сама не может свою маму посетить, социальный работник обязательно поможет. Просто по месту жительства, в центр социального обслуживания нужно позвонить, и мы обязательно поможем.

- Давайте назовем номер телефона, куда могут позвонить родственники или сам пожилой человек, который нуждается в доставке продуктов или лекарств, но не может по состоянию здоровья в данный момент сам себя обслуживать или же находится на самоизоляции по ковиду и не может дойти до магазина.

О. Е.: - У каждого центра социального обслуживания в каждом районе свой телефон. По всем телефонам, которые у нас указаны на сайтах, в социальных сетях, можно звонить, они действующие, можно звонить, оставлять заявку, социальный работник обязательно придет. С 25 октября возобновил свою работу центр добровольчества в рамках акции «Мы вместе». Так же, как и ранее, заявки можно оставлять по телефону 8-800-444-07-13. Есть телефон горячей линии Общероссийского народного фронта, по нему тоже можно оставлять заявки, чтобы волонтеры могли принести продукты, лекарства, помочь еще чем-то, в чем вы нуждаетесь. Телефон 8-800-200-34-11. Может, медикаменты, продукты, предметы первой необходимости – именно для лиц незащищенных категорий, может, кто-то один проживает, пенсионеры, маломобильные граждане, инвалиды, кто не может по состоянию здоровья сам посетить магазин или аптеку.

- Вы уже сказали, что нужно при себе иметь документы, при выходе по городу. Давайте напомним: это или QR-код по вакцинации…

О. Е.: - Это касается лиц 60 лет и старше, неработающих, которые вакцинированы, которые могут спокойно перемещаться. Это документ, удостоверяющий личность, QR-код или справка о перенесенном заболевании. Не позднее 6 месяцев.

- Скажите, будут ли организованы строго отведенные часы в магазинах или аптеках для лиц старших категорий граждан?

О. Е.: - Нет, в этот раз таких определенных строгих рамок по времени нет. В любое время человек может посетить магазин, отправиться на прогулку, если он занимается спортом и делает зарядку – может в любое время выйти.

- Заниматься физкультурой на свежем воздухе, где-то недалеко от дома, желательно со своим питомцем…

О. Е.: - Обязательно, Можно и нужно.

- Благодарю, Ольга Михайловна. Андрей Дмитриевич, вам слово. Как складывается сегодня эпидемиологическая ситуация в учреждениях образования области? Какое количество классов школ на карантине по гриппу, ковиду? Насколько актуальным стало введение досрочных каникул с 25 октября у нас в регионе?

А. Е.: - Давайте начнем с самого начала. Поскольку на сегодняшний день все школы области на каникулах, соответственно, классов на карантине в школах сейчас нет. Мы с вами буквально после вынужденной недели применения дистанционных образовательных технологий здесь же встречались и обсуждали действенность, эффективность той самой меры, которая была предпринята. И по выходе с недели дистанционки, если можно так сказать, от 79 классов, которые были на карантине по причине заболеваемости коронавирусной инфекцией, оставалось лишь 38. При этом тенденция общеобластная и общероссийская по увеличению количества людей, которые, к сожалению, Ковид-19 больны, имеет место быть и в системе образования. И на 22 число у нас уже 83 класса было на карантине в 48 образовательных учреждениях по причине заболеваемости ковидом. 31 группа в 25 садах. Мы с вами можем констатировать, что цепочку заболеваемости разорвать удалось, но при этом тенденция к увеличению заболеваемости и к увеличению количества классов, которые уходили на карантин по коронавирусу, сохранялась и определенную тревожность вызывала. При этом количество детей, которые по заболеванию ОРВИ находились на карантине, приблизительно было и оставалось в стабильном количестве. Это 10 классов в 8 школах. Как по выходе из дистанта, так и перед объявлением каникул. И 5 групп в дошкольных учреждениях. Количество педагогов, которых затронула эта неприятная болезнь, тоже было немалое, - 59 учителей, не считая контактных, в 7 школах, больны ковидом на 22 число. Если приводить статистику на сегодняшний день, то мы, чтобы никого не путать, должны упомянуть лишь дошкольные группы - на сегодняшний момент 22 группы находятся на карантине в 20 садах, в области. И 5 групп по причине заболевания ОРВИ. 13 учителей на сегодняшний день больны ковидом. Это количество уменьшилось.

- Есть ли образовательные учреждения, школы, которые не ушли на каникулы, и как в них организован образовательный процесс?

А. Е.: - У нас все школы с 25 числа по 3-е на каникулах, это было единым системным решением в рамках системы образования, и все муниципалитеты, которые так или иначе предполагали каникулярный график со смещением, приняли во внимание непростую эпидемиологическую обстановку и необходимость синхронизировать свои управленческие решения в этой части. Посему в настоящий момент все на каникулах, образовательный процесс не ведется.

- А на какой период закрыты организации дополнительного образования детей и что конкретно относится к этим организациям?

А. Е.: - Организации дополнительного образования функционируют самостоятельно. Это центры творчества и досуга и так далее, чтобы было понимание в общем и целом, они называются учреждения дополнительного образования. Там, где только подобные программы реализуются. Их деятельность приостановлена до 7 числа, до периода окончания нерабочих дней, и с 25-го их деятельность приостановлена, таким образом, на сегодня они не функционируют. Давайте я пробегусь вкратце, чтобы вы общую картину понимали. Школы на каникулах с 25-го по 3-е. При этом учреждения среднего профессионального образования, как и высшего, с 25-го по 3-е на дистанте, мы понимаем, что образовательный процесс идет с применением дистанционных образовательных технологий. С началом нерабочих дней у нас все ребята уходят на каникулы. Соответственно, образовательный процесс до 7 числа будет приостановлен. Нами была организована работа дежурных групп в учреждениях дошкольного образования. Здесь стоит отметить, что учитывая эластичность тех мер, которые были предприняты на уровне области, для всех родителей, которые работают очно в настоящий момент, возможность посещения их детьми группы предусмотрена.

- Скажите, как формируются дежурные группы в детских садах, кто их может посещать, что делать родителям, которые самозанятые?

А. Е.: - На сегодняшний день, я уже коротко об этом сказал, для родителей, которые работают очно, эти группы доступны. Мы понимаем, что у нас есть достаточно обширная категория лиц, которые в настоящий момент переведены на дистант решением работодателя, это порядка 30% у нас по области, плюс отдельно взятые сферы, которые так или иначе на сегодняшний момент либо трудятся дистанционно, например о том же СПО, либо об учителях, которые находятся на каникулах. И для того, чтобы сократить количество социальных контактов, этим родителям была предоставлена возможность ребят забрать и с ними уехать на дачу или остаться дома, провести это время в кругу семьи, не водить их в детский сад. Для всех работающих, еще раз повторюсь, это может быть предоставлено. И мы понимаем прекрасно, что у нас в период ограничений, которые сегодня приняты, количество детей в садах совокупно составляет порядка 35% от стандартной численности. В отдельно взятых группах, ввиду такого распределения занятости родителей, очного или дистанционного, ребята могут даже в стандартном режиме друг друга видеть, все те, кто посещает и в обычный период эти группы. При этом у нас есть обращения от родителей, локально, порядка 5 таких обращений, которые видят группу, стандартно функционирующую, и задают вопрос: а почему к нам не подселили соседей, образно говоря? Уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз подчеркнуть направленность тех мер, которые приняты: мы стремимся ограничить социальные контакты, и если у вас группу посещает не 25 человек, а 14, и соседнюю тоже посещает 14, это не значит, что образовательное учреждение будет объединять эти группы, чтобы создавать достаточную плотность среди ребят и так далее. И всех родителей отправить в одну раздевалку, выходить и встречать своих детей. Цель другая, поэтому там, где группы чуть менее плотно наполнены, на сегодняшний день в этом нет ничего страшного, и не надо расстраиваться тому, что вы не видите ребят из соседней группы и их родителей вместе с собой. Это еще один инструмент разобщения. При этом даже каникулы, которые централизованно объявили в образовательных организациях области, мы призывали использовать не только как инструмент и возможность отдохнуть от образовательного процесса, а прежде всего как возможность позаботиться о здоровье себя и своих близких. С тем чтобы не проводить это время в торговых центрах, местах большого скопления народа. Более того, мы знаем, что все упомянутые места доступны для посещения несовершеннолетними только в сопровождении родителей, которые имеют соответствующий сертификат о вакцинации.

- Андрей Дмитриевич, чтобы сократить этот поток движения детей, школьников и студентов, во время дистанта у студентов и во время каникул у школьников, были приостановлены проездные билеты. Скажите, пожалуйста, будет ли осуществляться компенсация за неиспользованный проезд?

А. Е.: - Традиционный инструмент, который применяется с точки зрения административного контроля, и действие проездных зачастую приостанавливается в такие периоды, мы с Андреем Сергеевичем как раз в стадии дискуссии на сей счет, поскольку для того, чтобы эти меры применить, нам нужно четко понимать, какой конкретный период времени ребята не ездили. У нас все же с 1 по 3 каникулы, с 4 по 7 и так выходные, праздничные, нерабочие дни, поэтому мы эту информацию также централизованно до руководителей образовательных организаций доведем, в качестве рекомендаций, потому что в большей части это будет решение муниципалитета в том числе, и отдельно это будет решение государственных учреждений. Опять же хотелось напомнить о том, что мы не лишаем возможности передвигаться, мы призываем ее не использовать. И это очень важно. Это надо понимать. Мы не предполагаем какого-то маршрута курсирования школьников по городу, от одного места скопления народа к другому, с тем чтобы лишить этой возможности и потом ее компенсировать. Мы все-таки предполагаем, что эти места посещать не нужно. Хотелось бы отдельно отметить, что школа – это то место, где ребята находятся в очень тесном контакте и взаимодействии каждый день, независимо от времени года, от дня недели, если это не выходные. Нам крайне важно, учитывая большое количество ребят, которые переносят болезнь бессимптомно, оградить в том числе и тех, кто с ними контактирует, от этой потенциальной опасности. Мы же не вакцинируем детей, и ни под какой процесс обязательной вакцинации они не попадают. Если они чувствуют себя замечательно, хорошо и переносят болезнь бессимптомно, могут даже не знать, что они являются переносчиками. Поэтому все те меры, которые были направлены на разобщение, они именно на них и ориентированы.

- Благодарю, Андрей Дмитриевич. Коллеги, ваши вопросы к нашим гостям.

- «Комсомольская правда», Ольга Чернышова. Стал поступать от жителей Пскова такой вопрос, как только все узнали, что можно будет компенсировать за проезд. Система так и не понятна, как все-таки вернуть деньги? Куда обратиться и что предъявить? Или это еще разрабатывается?

А. Е.: - Думаю, мы дадим родителям на уровне руководства образовательных организаций контакты, регламент, таким образом, в случае если этот инструмент будет применен, то мы предложим единый, централизованный подход. В настоящий момент вы видели позицию указа, принято решение приостановить действие, все меры поддержки применяются и в отношении бизнеса, и точно так же в отношении социального сектора. Будут применены там, где это будет необходимо.

- ГТРК «Псков». Вопрос к Андрею Сергеевичу. В сравнении Москва – Питер все очень жестко закрывают, у нас это ожидается или нет? Или режим уже определен, с 30-го по 7-е, и изменений уже больше не будет?

А. М.: - Про ожидается или нет сейчас, конечно, никто не скажет. Цель этих дополнительных ограничений, как было сказано, разобщить, минимизировать контакты. Как раз через 2 недели – сейчас и врачи, и специалисты здравоохранения говорят о том, что инкубационный период короче становится – чтобы этот период прошел. Увидеть, дает ли это эффект, идет ли распространение на спад. Сравнивая с другими регионами, мы с коллегами общаемся по развитию экономики, по поддержке предпринимательства, - объективно хочу сказать, достаточно сбалансированы в действующем указе ограничения, которые не затронули большого количества сфер и объектов. Во многих регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, то, о чем вы сказали, – Москва с 28-го такой локдаун, ограничивается деятельность торговых центров, более жесткие требования к работе общепита, к сфере услуг, туризма. Это есть, но мы понимаем, что каждый регион исходит из текущей ситуации на своей территории. Прогнозировать не берусь. Еще раз призываю и бизнес, и граждан соблюдать эти ограничения, чтобы тот негативный сценарий, который возможен, он не воплотился в жизнь. И дополнительных ограничений по сферам и иным направлениям не пришлось вводить. Будем надеяться, что к этому не придем.

- Спасибо большое. У меня два вопроса к Ольге Михайловне. Один от наших читателей, спрашивают: как здоровье и самочувствие 100-летней Эмилии Волтуховой из Стругокрасненского района, которая весной вакцинировалась от Ковид-19?

О. Е.: - Эмилия Осиповна проживает в Новосельском доме-интернате для престарелых, в этом году ей исполнилось 102 года, в мае у нее был день рождения. Эмилия Осиповна чувствует себя хорошо, жива-здорова, довольно общительна. Недавно привилась от гриппа, все в порядке у нее. Чувствует себя хорошо.

- Ориентируемся на нее! Еще вопрос по учреждениям соцзащиты: какие дополнительные меры приняты в стационарных учреждениях соцзащиты для усиления противоковидных мер? Каким образом там организована сейчас вакцинация?

О. Е.: - У нас в стационарных учреждениях вакцинация практически завершена, наши проживающие в учреждениях практически на 100% привиты от коронавирусной инфекции. Единственное, кто имеет медотвод или противопоказания, те, конечно, остаются невакцинированными. Вы сами знаете, что контингент у нас довольно пожилой, многие имеют ряд хронических заболеваний, поэтому здесь у нас риски остаются. Некоторые уже готовятся к ревакцинации, которая тоже проходит в наших учреждениях. Дополнительные меры… Мы уже третий год живем в таком режиме эпидситуации, такой непростой, наши учреждения работали и в закрытом режиме две недели через две недели, и в режиме карантина. Мы очень строго за этим следим. В связи с тем, что сейчас эпидпорог в некоторых районах начал расти и заболевание ежесуточно с большим приростом, в районах, где очень высокий порог, мы закрыли 11 учреждений, они сейчас работают вахтовым методом две недели через две недели. Сотрудники перед тем, как зайти на вахту, делают ПЦР-тесты и, если все благополучно, заходят на смену. Через две недели меняются. Остальные 20 учреждений работают в режиме карантина, без допуска третьих лиц в учреждения, на смену заходят только сотрудники учреждения. И конечно, мы выполняем все меры согласно эпидситуации. У нас есть и оборудование по обеззараживанию воздуха, и дезинфекционные мероприятия дополнительные проводим, и в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты. Есть на случай заболевания в учреждении ковидом и бахилы, и костюмы, которыми сотрудники пользуются в данном случае. Все у нас есть.

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