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Псковские следователи-криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»

В Пскове следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области совместно с сотрудником военно-следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону приняли участие во всероссийской акции «Безопасность детства», сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

В мероприятии приняли участие дети, посещающие школьные дневные лагеря. Интерактивные площадки, организованные для детей, стали отличной возможностью для обучения и развития навыков в различных областях, таких как безопасность, правопорядок и первая помощь.

Передвижная криминалистическая лаборатория, организованная сотрудниками СК России, предоставила ребятам уникальную возможность погрузиться в увлекательный и необычный мир криминалистики. В рамках этого интерактивного мероприятия юные участники ознакомились с современными методами и технологиями, которые применяются в процессе следственных действий. Дети могли не только наблюдать за работой профессионалов, но и попробовать себя в роли следователя.

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