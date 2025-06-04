Псковские следователи-криминалисты приняли участие в акции «Безопасность детства»
В Пскове следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области совместно с сотрудником военно-следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону приняли участие во всероссийской акции «Безопасность детства», сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.
В мероприятии приняли участие дети, посещающие школьные дневные лагеря. Интерактивные площадки, организованные для детей, стали отличной возможностью для обучения и развития навыков в различных областях, таких как безопасность, правопорядок и первая помощь.
Передвижная криминалистическая лаборатория, организованная сотрудниками СК России, предоставила ребятам уникальную возможность погрузиться в увлекательный и необычный мир криминалистики. В рамках этого интерактивного мероприятия юные участники ознакомились с современными методами и технологиями, которые применяются в процессе следственных действий. Дети могли не только наблюдать за работой профессионалов, но и попробовать себя в роли следователя.
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