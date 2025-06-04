Свой рабочий кабинет показал Михаил Ведерников победителям акции «Губернаторский дневник»

19:07, 04 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с победителями акции «Губернаторский дневник» и показал им свой рабочий кабинет сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что проводит в кабинете очень много времени, встречаясь и обсуждая важные вопросы.

Михаил Ведерников рассказал школьникам о том, как устроена работа губернатора, как происходит взаимодействие с президентом и главами муниципалитетов. Особое внимание он уделил случаю, когда президент звонил ему на мобильный телефон в период массового отключения электричества под Новый год.

Также школьники узнали, как подписываются официальные документы — на момент встречи у губернатора их оказалось более 190. Победители акции получили уникальную возможность попробовать подписать документы самостоятельно.

Также школьники связались по телефону с главой Локнянского района Иваном Белугиным, чтобы узнать о ремонте школы и распределении учеников и учителей на время проведения работ. Иван Белугин сообщил, что в следующем году в рамках национального проекта планируется капитальный ремонт школы на 500 учеников. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации. По его словам, на период ремонта предусмотрена поддержка со стороны Локнянского колледжа и детских садов, чтобы создать комфортные условия для обучения.

В завершение встречи ребята сфотографировались в рабочем кресле губернатора и получили автографы в своих дневниках.

Ранее для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области и экскурсию в издательском доме «Медиацентр 60».

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.