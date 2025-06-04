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Псковский губернатор отметил важную роль родителей в успехе детей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников высоко оценил достижения талантливых школьников и подчеркнул особую значимость вклада родителей в их достойное воспитание. Об этом он сказал на встрече с победителями образовательной акции «Губернаторский дневник» сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В ходе общения с родителями победителей губернатор отметил высокий уровень подготовки и разностороннее развитие детей.

«Ребята - большие молодцы, все хорошо учатся, каждый чем-то увлекается. Самое главное, что показывают хороший результат, это дорогого стоит, безусловно, формирует характер на будущее, который позволит стать им успешными людьми, приносить пользу семье своей, нашей области, нашему государству. Но ничего бы этого не было, если бы в них не вкладывались родители, если бы вы не окутывали их постоянно своей любовью», – подчеркнул глава региона.

В завершение встречи Михаил Ведерников пожелал семьям благополучия и новых достижений. «Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях всегда был мир, любовь, понимание, детки росли, радовали новыми успехами, а у вас всегда была возможность их поддерживать», - заключил он.

Ранее для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области и экскурсию в издательском доме «Медиацентр 60».

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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