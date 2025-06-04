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Общество

Посидеть за штурвалом самолёта смогли воспитанники Псковского центра помощи детям

Экскурсию в одну из войсковых частей организовали сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками Псковского межрегионального следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Мечта юношей оказаться в кабине самолёта и побеседовать с пилотами воплотилась в реальность. Юные патриоты получили возможность изучить различные стороны жизни лётчиков: побывали на взлётно-посадочной полосе, осмотрели авиационную технику. Мальчики смогли посидеть за рычагами управления настоящего воздушного судна, узнать о трудовых днях и повседневной жизни военных.

Юные гости также узнали, какие важные умения приобретают солдаты во время прохождения службы.

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