Посидеть за штурвалом самолёта смогли воспитанники Псковского центра помощи детям

18:32, 04 июня 2025, ПАИ

Экскурсию в одну из войсковых частей организовали сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками Псковского межрегионального следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Мечта юношей оказаться в кабине самолёта и побеседовать с пилотами воплотилась в реальность. Юные патриоты получили возможность изучить различные стороны жизни лётчиков: побывали на взлётно-посадочной полосе, осмотрели авиационную технику. Мальчики смогли посидеть за рычагами управления настоящего воздушного судна, узнать о трудовых днях и повседневной жизни военных.

Юные гости также узнали, какие важные умения приобретают солдаты во время прохождения службы.