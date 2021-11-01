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Общество

День гадания на кофейной гуще празднуется 1 ноября

1 ноября празднуется День гадания на кофейной гуще, сообщает calend.ru.

По мнению ученых, предсказывать будущее и гадать при помощи кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит, начали на Востоке не менее семи веков назад. По некоторым сведениям, подобным способом гадания пользовались и перуанцы. В Европе данный ритуал появился в XVI веке в Англии, а после распространился по другим европейским странам. Первенство оспаривают и итальянцы, поскольку гадание на кофейной гуще было известно ещё во времена Римской Империи.

В России кофе получил известность при Петре I, а гадание по кофейной гуще стало популярным при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Хотя такое занятие было привилегией дворян, так как кофе тогда было весьма дорогим товаром.

Кофе для гадания готовят по-восточному (или по-турецки) – варят молотые кофейные зерна в турке, чтобы гуща потом попала в чашку. Во время употребления напитка нужно думать о волнующих проблемах, чтобы энергетика повлияла на символы и знаки, образующиеся в кофейной чашке. После накрытую блюдцем чашку с кофейной гущей опрокидывают, а оставшийся после допитого кофе узор интерпретируют. Существует много сборников толкований появившихся на блюдце символов.

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