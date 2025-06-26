Джазовый концерт под открытым небом проходит в Поганкиных палатах
Джазовый концерт проходит в музейном дворике Поганкиных палат сегодня, 26 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Для гостей сегодня выступает эстрадно-джазовый оркестр Псковской области.
Программа посвящена великим мастерам джазовой музыки, чьи имена навсегда вписаны в историю этого уникального музыкального направления.
Оркестр исполняет инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза. Инструментальная часть концерта включает произведения, ставшие классикой жанра, от Spain до Chattanooga Choo Choo.
Михаил Ведерников обсудил вопросы сотрудничества с новым управляющим Северо-Западным ГУ Банка России
«Всегда есть к чему стремиться»: главврач Порховской больницы Дмитрий Мельцер ставит перед коллективом новые задачи