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Общество

Реставраторы демонтируют штукатурный слой в Троицком соборе

Реставраторы продолжают демонтаж штукатурного слоя в Троицком соборе в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы работают в соответствии с графиком. Они провели предварительную дефектовку фасадов и определили на штукатурном слое места, где использовалась цементная штукатурка: её удаляют полностью, поскольку под цементом бутовая кладка разрушается. Кроме того, идёт дефектовка оконных заполнений: все конструкции подлежат замене.

Полномасштабные работы в интерьерах собора начнутся после того, как закончится реставрация Серафимовского придела. В настоящее время решаются вопросы устройства новой системы отопления и вентиляции.

Планируется, что реализация проекта реставрации Троицкого собора закончится в 2027 году.

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