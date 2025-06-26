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Общество

Жительницы Дедовичей сшили футболки для двух рот военнослужащих в зоне СВО

Жительницы Дедовичей изготовили футболки для двух рот военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, пишет газета «Коммуна».

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

Екатерина Тимофеева и Анна Ильина вместе с помощницами своими руками изготовили 160 футболок.

«В одном из подъездов дома на Энергетиков, 1 кипит работа. Несколько женщин шустро раскладывают на огромном столе ткань, потом так же быстро обводят на ней выкройки. Скоро это будут футболки – в любое время года для бойцов вещь незаменимая. За окнами с утра льёт сильный дождь, но «нелётная» погода не помешала швеям, они приехали сюда из разных концов района, кто-то даже вместе с детьми», – пишет районная газета.

Футболки уже отправились в Курскую и Белгородскую области. Военнослужащие приедут в пункт раздачи и сами выберут для себя подходящие. Женщины специально шили футболки 52–58-го размеров, чтобы они подошли каждому.

«С февраля 2022 года мы успели сшить и тёплые флисовые кофты, и нижнее бельё. На каждое изделие мы пришивали этикетки с поддерживающими словами. Будем надеяться, что такие мелочи смогут поднять боевой дух наших защитников. Вместе с одеждой всегда отправляем письма для солдат и сладкие презенты», – поделилась Екатерина Тимофеева.

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