В 2022 году на сельскую ипотеку выделят 11,5 млрд рублей

07:40, 01 ноября 2021, ПАИ

В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки в России направят 11,5 млрд рублей. Средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

В 2021 году на субсидирование процентной ставки было направлено 4,1 млрд рублей. Кроме того, дополнительно выделили 3,2 млрд. За текущий год в уполномоченные банки поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей. В 2020 году было оформлено более 25,5 тыс. займов по сельской ипотеке на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан , Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что вопрос о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки прорабатывается на постоянной основе. Наибольший интерес к данной программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.

«Сельская ипотека» стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий, заметили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.