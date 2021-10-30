В 2022 году на сельскую ипотеку выделят 11,5 млрд рублей
В 2022 году на поддержку программы сельской ипотеки в России направят 11,5 млрд рублей. Средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.
В 2021 году на субсидирование процентной ставки было направлено 4,1 млрд рублей. Кроме того, дополнительно выделили 3,2 млрд. За текущий год в уполномоченные банки поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей. В 2020 году было оформлено более 25,5 тыс. займов по сельской ипотеке на общую сумму свыше 50 млрд рублей.
«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан , Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — отметили в министерстве.
В ведомстве добавили, что вопрос о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки прорабатывается на постоянной основе. Наибольший интерес к данной программе поддержки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области.
«Сельская ипотека» стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий, заметили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.
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