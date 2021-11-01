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Общество

Международный день вегана отмечается 1 ноября

Международный день вегана отмечается 1 ноября. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1994 году Веганское общество праздновало свое 50-летие.

Слово веган создал Дональд Уотсон из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Веганство означает образ жизни, характеризующийся строгим вегетарианством, питанием только растительными продуктами. Веганы не едят не только мясо и рыбу, но и яйца, молоко, мед. Они не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных. Это связано с нежеланием быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

День вегана завершает так называемый «месяц вегетарианской осознанности», который начался 1 октября — во Всемирный день вегетарианства.

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