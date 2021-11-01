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Общество

Судебные приставы отмечают профессиональный праздник

1 ноября в России отмечается День судебного пристава, установленный Указом президента РФ № 1019 от 8 сентября 2009 года. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1865 году император Александр II подписал положение, которым определил статус судебных приставов в России. 6 ноября 1997 года были приняты и вступили в силу федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве».

Первое упоминание о судебных приставах встречается в документальных актах периода феодальной раздробленности Руси. Тогда приставы могли привлекать к своей работе и воинские формирования, а ответственность за неисполнение судебного решения грозила арестантскими ротами и каторжными работами.

В XVI-XVII веках в России появилась единая судебная система с глобальной систематизацией нормативно-правовых документов. Тогда судебный пристав назывался недельщиком, так как исполнял свои обязанности неделями. Он оповещал стороны о вызове в суд, содействовал в розыске обвиняемого и доставке его на разбирательство.

Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является органом исполнительной власти, за которым закреплены функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Также приставы выполняют правоприменительные функции и деятельность по контролю и надзору в установленной сфере.

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