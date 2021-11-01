1 ноября в Пскове ожидается до +11 градусов

08:41, 01 ноября 2021, ПАИ

1 ноября в Пскове и Великих Луках будет день без осадков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В областном центре температура днем поднимается до +9...+11 градусов, ночью похолодает до +1...+3. В Великих Луках столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов, ночью температура снизится до 0...+2.

В целом по области ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем составит от +7 до +12 градусов, ночью — от -1 до +4.