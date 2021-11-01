Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медведев предупредил о наступлении мирового продовольственного кризиса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил россиян о наступлении всемирного продовольственного кризиса. Об этом она рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас наблюдается рост цен на продукты питания и ускорение продуктовой инфляции. Он также отметил, что этот спад гораздо серьезнее, чем в период кризиса 2008-2009 годов.

«Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный банк). В отдельных странах это еще более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции — на 8,1%, Германии — на 4,9%, Канады — на 5,4%, ЮАР — на 7%, Индии — на 8% (по данным Всемирного банка)», — отметил Медведев.

При этом, по прогнозам экспертов, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны вернутся к допандемийным показателям не ранее 2024 года. Преодолеть последствия возникшей ситуации, по словам Медведева, можно путем проведения эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

01 ноября 2021

Более 224 млн человек в мире вылечились от коронавируса
01 ноября 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова
01 ноября 2021

Началась трансляция первого выпуска «Псковского телеграма Online»
01 ноября 2021

1 ноября в Пскове ожидается до +11 градусов
01 ноября 2021

Международный день вегана отмечается 1 ноября
31 октября 2021

В России увеличилось количество знакомств через интернет
31 октября 2021

Нутрициолог рассказала, кому стоит исключить употребление фиников из рациона
31 октября 2021

Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, продлится до середины понедельника

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...