Медведев предупредил о наступлении мирового продовольственного кризиса

09:28, 01 ноября 2021, ПАИ

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил россиян о наступлении всемирного продовольственного кризиса. Об этом она рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас наблюдается рост цен на продукты питания и ускорение продуктовой инфляции. Он также отметил, что этот спад гораздо серьезнее, чем в период кризиса 2008-2009 годов.

«Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный банк). В отдельных странах это еще более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции — на 8,1%, Германии — на 4,9%, Канады — на 5,4%, ЮАР — на 7%, Индии — на 8% (по данным Всемирного банка)», — отметил Медведев.

При этом, по прогнозам экспертов, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны вернутся к допандемийным показателям не ранее 2024 года. Преодолеть последствия возникшей ситуации, по словам Медведева, можно путем проведения эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности.