Четыре года проведёт в колонии опочанин за избиение знакомого топором

10:06, 01 ноября 2021, ПАИ

Четыре года проведёт в колонии 44-летний житель Опочецкого района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльнику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

4 января мужчина пришёл в гости к своему знакомому, с которым начал распивать спиртное. Во время застолья между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина повалил знакомого на пол и нанёс ему несколько ударов по голове обухом топора. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Осознав последствия, опочанин вызвал знакомому скорую медицинскую помощь и обратился с явкой с повинной в полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.