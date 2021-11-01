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Происшествия

Четыре года проведёт в колонии опочанин за избиение знакомого топором

Четыре года проведёт в колонии 44-летний житель Опочецкого района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью собутыльнику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

4 января мужчина пришёл в гости к своему знакомому, с которым начал распивать спиртное. Во время застолья между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина повалил знакомого на пол и нанёс ему несколько ударов по голове обухом топора. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.

Осознав последствия, опочанин вызвал знакомому скорую медицинскую помощь и обратился с явкой с повинной в полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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