285 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

10:08, 01 ноября 2021, ПАИ

285 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество инфицированных COVID-19 в регионе за время пандемии – 58 317 человек. За весь период пандемии с болезнью справилось 49 870 псковичей, их них 305 за минувшие сутки.

«За неделю рост заболеваемости составил порядка 4%, – отметил губернатор. – В период нерабочих дней нам нужно сделать всё возможное, чтобы начался спад».