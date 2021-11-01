Россиян начнут штрафовать за опасное вождение

10:18, 01 ноября 2021, ПАИ

Наказание в размере трёх тысяч рублей за опасное вождение войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

Само понятие «опасная езда» прописано в постановлении правительства в 2016 году, однако конкретных мер пресечения нет. Водителей наказывали только в том случае, если они спровоцировали ДТП. В случае введения административной ответственности за «лихачество» россиян могут начать наказывать из-за резких перестроений через две полосы, несоблюдения дистанции или скоростных обгонах, которые носят системный характер.

Ирина Рукавишникова отметила, что подобный стиль езды часто является демонстративным и широко распространен в крупных городах. Отмечается, что проект нового КоАП в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в правительство.