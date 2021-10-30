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Экономика

Псковичам предлагают оценить безопасность финансовых услуг

Банк России предлагает клиентам банков и страховых компаний — гражданам и юридическим лицам — принять участие в опросе о безопасности услуг, предоставляемых этими финансовыми организациями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Респондентам предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Желающим пройти опрос нужно будет ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций.

Анализ такой информации позволит регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса будут учитываться и при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности.

Опрос является анонимным и продлится до 3 декабря. Пройти его можно на сайте Банка России и с помощью QR-кода, который будет размещен в отделениях МФЦ, социальных учреждениях и других местах общественного пользования.

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