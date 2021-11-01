Вора-кофемана задержали в Пскове

10:30, 01 ноября 2021, ПАИ

Подозреваемого в краже пяти банок кофе задержали сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

31 октября в 10:39 в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны оперативно прибыл на место происшествия и задержал 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала 5 банок кофе. По факту хищения проводится проверка.