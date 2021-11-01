Зоозащитники просят псковичей помочь оплатить нужды приюта и лечение больных животных

10:54, 01 ноября 2021, ПАИ

Псковская областная общественная организация «Зоозащита» просит помощи неравнодушных людей в оплате нужд приюта «Лесопилка».

Как сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте», сейчас необходимо собрать средства на выплату аренды территории приюта (40 тысяч рублей) и оплату электричества (порядка 10 000 рублей - ещё не снимали показания счетчика).

Кроме того, к ветеринару записан кот Фреди, который попал в двигатель авто - ему не становится легче и требуется корректировка лечения. Пес Рэй готовится к поезде в клинику в Санкт-Петербург. «Приступы не проходят, мы их научились снимать, выписанные препараты помогают ненадолго. Надо искать причину состояния собаки более точно - а это только МРТ», - пояснили зоозащитники.

Также псковичей просят помочь с оплатой лечения кота Степашки. «Мы несем полную ответственность перед теми животными, которых передали в новый дом больными, требующими продолжения лечения», - отметили в «Зоозащите» и добавили, что животные-спинальники практически всегда страдают от застоя в мочевом пузыре или от почечной недостаточности. У Степашки резко ухудшилось здоровье, была сделана экстренная операция на уретре. На данный момент кот стабилизировался, начал есть. Но впереди продолжение обследования.

Реквизиты для пожертвований можно найти в группе «Зоозащиты».