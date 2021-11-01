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Общество

Бизнес в России могут обязать хранить внутреннюю переписку три года

Российский бизнес могут обязать три года хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи. Соответствующий законопроект Минцифры поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишет газета «Известия».

Зампред комитета Анатолий Выборный объяснил, что с 2016 года такая обязанность распространяется на данные, которые передаются по каналам связи, а теперь предлагают обязать бизнес хранить переписку из технологических сетей связи с номерами автономной системы. Также владельцы этих сетей будут обязаны по запросу правоохранительных органов предоставить переписку.

Такими автономными номерами владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как «РЖД», «Газпром», «Яндекс» и другие. Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами. Уточняется, что в законопроекте речь идёт о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений или иных сообщений.

По мнению зампреда комитета, такие сведения из переписки могут быть необходимы для оперативно-розыскной деятельности. Анатолий Выборный заявил, что принятие этого закона необходимо для того, чтобы «преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов».

Законопроект могут рассмотреть в осеннюю сессию, в случае принятия он начнет действовать с 2022 года.

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