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Общество

Скончалась великолукский краевед Светлана Пасюлина

30 октября в Великих Луках скончалась член Великолукского городского краеведческого общества, заведующая Музеем боевой и трудовой славы ФГБОУ ВО «ВГСХА», один из организаторов и руководитель краеведческого проекта «Лукиград», краевед Светлана Пасюлина. Об этом сообщается на сайте Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского.

В учреждении отметили, что Светлана Пасюлина принимала активное участие в мероприятиях, посвящённых истории города, выступала с докладами на краеведческих конференциях, вместе с дочерью участвовала в громких чтениях.

«Всегда отзывчивая, внимательная, доброжелательная, Светлана Николаевна по крупицам собирала исторический материал о Великих Луках, классифицировала, бережно хранила и, главное, делилась информацией со всеми желающими. Цель её деятельности - сохранение исторической памяти о любимых Великих Луках», - подчеркнули в библиотеке.

Великолукское городское краеведческое общество, сотрудники муниципальных библиотек города выражают соболезнование родным и близким Светланы Пасюлиной.

Прощание состоится 2 ноября в 13:00 в Свято-Вознесенском соборе.

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