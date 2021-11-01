Студентов ПсковГУ приглашают присоединиться к акции «Россия – наш общий дом»

11:04, 01 ноября 2021, ПАИ

Студентов Псковского государственного университета приглашают принять участие в мероприятиях Всероссийской акции «Россия – наш общий дом», приуроченной ко Дню народного единства, который празднуется в стране 4 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие пройдет в формате онлайн-флешмоба. Участнику необходимо опубликовать пост с интересными фактами о культуре или традициях любого народа России с хештегами: #Россиянашобщийдом #ИМиЭБ. Продлится онлайн-мероприятие по 4 ноября.

Помимо этого, 9 ноября в 17:00 в актовом зале ПсковГУ состоится квиз, посвященный Дню народного единства. Присутствующим предстоит ответить на устные или письменные вопросы из различных областей знаний, а также разгадать ребусы и выполнить музыкальные задания.

Количество мест ограничено, для участия необходимо записаться у своих студенческих директоров: Колледж - Анастасия Конева; ИГУМ - Давид Черный; ИММиИ - Кристина Яковлева; ИМиЭБ - Илья Тимофеев; ИОиСН - Мария Каменская; ИПЭиУ - Таня Елисеева; ИИН - Диана Куликова.

Более подробная информация здесь.