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Александр Котов поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что история службы судебных приставов как самостоятельного института началась в 1997 году, когда был принят соответствующий федеральный закон, и с тех пор её роль в судебной системе только укрепляется – государству и обществу необходим эффективно работающий орган, обеспечивающий условия для осуществления правосудия и исполнения судебных решений.

Деятельность судебных приставов нацелена на защиту прав граждан, неотвратимость имущественной и юридической ответственности должников, взыскание денежных средств в бюджетную систему государства. Для выполнения актуальных задач служба судебных приставов непрерывно совершенствует механизмы исполнительного производства, внедряет новые формы и методы работы, в том числе онлайн-сервисы, выстраивает конструктивное взаимодействие с государственными структурами и коммерческими организациями.

«Благодарю сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области за чёткую и слаженную работу. Желаю дальнейших профессиональных достижений, крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях», - добавил Котов.

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Александр Котов поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником

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